Они вторглись в её квартиру, унесли с собой телевизор, а также отобрали деньги у пожилой женщины
В дежурную часть полиции в Братске поступило сообщение о нападении неизвестных в квартире по улице Мира на пожилую женщину. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что 80-летняя братчанка открыла дверь злоумышленникам, которые, применив силу, втроём вторглись в её квартиру и унесли с собой телевизор и 2 тысячи рублей из кошелька пенсионерки.
Позже задержали предполагаемых налётчиков. В отдел полиции были доставлены трое мужчин 39, 34, 32 лет, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Часть имущества пенсионерки изъята.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».
- Следствие, учитывая дерзкий характер и тяжесть совершённого преступления, выступило с ходатайством о применении к задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Накануне злоумышленники были арестованы. По инкриминируемой им статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В ходе них будет дана оценка причинённого вреда здоровью пожилой женщины, пострадавшей в результате нападения.
В Братске трое мужчин напали на пенсионерку
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