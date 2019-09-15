В Братске трое мужчин напали на пенсионерку

Они вторглись в её квартиру, унесли с собой телевизор, а также отобрали деньги у пожилой женщины



В дежурную часть полиции в Братске поступило сообщение о нападении неизвестных в квартире по улице Мира на пожилую женщину. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что 80-летняя братчанка открыла дверь злоумышленникам, которые, применив силу, втроём вторглись в её квартиру и унесли с собой телевизор и 2 тысячи рублей из кошелька пенсионерки.



Позже задержали предполагаемых налётчиков. В отдел полиции были доставлены трое мужчин 39, 34, 32 лет, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Часть имущества пенсионерки изъята.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».



- Следствие, учитывая дерзкий характер и тяжесть совершённого преступления, выступило с ходатайством о применении к задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Накануне злоумышленники были арестованы. По инкриминируемой им статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В ходе них будет дана оценка причинённого вреда здоровью пожилой женщины, пострадавшей в результате нападения.





