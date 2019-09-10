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12 кг набора для бульона без документов хранили в магазине Улан-Удэ

12 кг набора для бульона без документов хранили в магазине Улан-Удэ
Происшествия, 
Составлены протоколы об административном нарушении

Госинспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Соловьев, реализующего продукцию животного происхождения в магазине Улан-Удэ.

Выявлено нарушение ветеринарного законодательства: на хранении и в реализации находилось 12 килограммов набора для бульона из курицы без ветеринарных документов.

- Данный факт является нарушением ст. 15, 18 Закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1, п. 2, 3 «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утверждённых приказом министерства сельского хозяйства РФ № 589 от 27.12.2016, - сообщили в управлении.

Кроме того, зафиксировано несвоевременное гашение сопроводительных документов на поступающую в реализацию продукцию животного происхождения. Это нарушает п. 52 правил организации оформления ветеринарной документации.

Составлены протоколы об административном нарушении.  
проверка продукция
 
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