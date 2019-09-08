Иркутянку ограбили в собственном доме



Вчера в дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 31–летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестный забрал её мобильный телефон.



Выяснилось, что злоумышленник пришёл в гости якобы к своему знакомому, узнал, что там давно уже проживают другие люди, вступил в конфликт с собственницей, забрал со стола её телефон и скрылся. Женщина подробно описала приметы предполагаемого грабителя.



В результате через час он был задержан оперативниками. Им оказался 40– летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и разбой и три года назад освободился из мест лишения свободы. Правоохранители изъяли у него мобильное устройство.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





