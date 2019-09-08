 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Сентября

07 Сентября

06 Сентября

Популярное

Иркутянку ограбили в собственном доме

Иркутянку ограбили в собственном доме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и разбой 

Вчера в дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 31–летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестный забрал её мобильный телефон.

Выяснилось, что злоумышленник пришёл в гости якобы к своему знакомому, узнал, что там давно уже проживают другие люди, вступил в конфликт с собственницей, забрал со стола её телефон и скрылся. Женщина подробно описала приметы предполагаемого грабителя.

В результате через час он был задержан оперативниками. Им оказался 40– летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и разбой и три года назад освободился из мест лишения свободы. Правоохранители изъяли у него мобильное устройство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


грабеж уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянку ограбили в собственном доме
Иркутянку ограбили в собственном доме
Происшествия, 08.09.2019
Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и разбой
В Бурятии выпал снег
В Бурятии выпал снег
Происшествия, 08.09.2019
Жители размещают снимки заснеженной дороги в соцсетях
В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП
В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП
Происшествия, 07.09.2019
Авария произошла в центре города
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
Происшествия, 07.09.2019
Молодой человек уже покурил «траву»
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Происшествия, 07.09.2019
Он напал на неё в торговом павильоне
В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека
В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека
Происшествия, 07.09.2019
Водитель служебной машины ГИБДД устроил крупную аварию в Иволгинском районе. ФОТО
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
Происшествия, 07.09.2019
Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти
В Улан-Удэ поймали водителя-вандала
В Улан-Удэ поймали водителя-вандала
Происшествия, 06.09.2019
Водитель, повредивший территорию мемориала, увёз свою машину на эвакуаторе
Читинец спрятал наркотик в мочалке
Читинец спрятал наркотик в мочалке
Происшествия, 06.09.2019
Он пытался пронести его в следственный изолятор
Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП
Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП
Происшествия, 06.09.2019
Мужчину за правонарушение лишили прав
В Иркутске квартирный вор пытался убить подростка
В Иркутске квартирный вор пытался убить подростка
Происшествия, 06.09.2019
Мужчина нанёс несколько ударов ножом

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^