В Бурятии школьник перечислил себе деньги с чужого телефона

17-летний парень нашёл телефон рядом с домом потерпевшего



В июле в отдел полиции Иволгинского района поступило сообщение от 66-летнего жителя села Сужа о краже телефона. Мужчина утверждал, что неизвестный стащил из кармана его рубашки мобильный, когда он приехал домой после распития спиртного со знакомыми.



При этом сельчанин признался, что был изрядно пьян и не помнит обстоятельства кражи.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек, проживающий неподалеку.



Предварительно известно, что парень нашёл утерянный мужчиной телефон рядом с его домом, и через «мобильный банк» украл со счёта восемь тысяч рублей. После чего от средства связи он избавился.



Подросток учится в старших классах школы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

