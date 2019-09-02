17-летний парень нашёл телефон рядом с домом потерпевшего
В июле в отдел полиции Иволгинского района поступило сообщение от 66-летнего жителя села Сужа о краже телефона. Мужчина утверждал, что неизвестный стащил из кармана его рубашки мобильный, когда он приехал домой после распития спиртного со знакомыми.
При этом сельчанин признался, что был изрядно пьян и не помнит обстоятельства кражи.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек, проживающий неподалеку.
Предварительно известно, что парень нашёл утерянный мужчиной телефон рядом с его домом, и через «мобильный банк» украл со счёта восемь тысяч рублей. После чего от средства связи он избавился.
Подросток учится в старших классах школы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии школьник перечислил себе деньги с чужого телефона
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