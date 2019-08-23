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В Иркутской области не зарегистрировали гибель животных во время пожаров

В Иркутской области не зарегистрировали гибель животных во время пожаров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Миграция животных началась после наводнения

Случаев массовой гибели диких животных в результате лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя министра лесного комплекса региона Степан Пересыпкин на круглом столе в Иркутске, сообщает ТАСС.

- От наших инспекторов, которые находятся в лесничествах, информации об обнаружении падших животных у нас нет. Миграция есть, это естественно. Она после наводнения началась в Тулунском районе, произошла в тех районах, где большие пожары, но это не говорит о том, что, как пишут СМИ, все звери погибли, сгорели. Массовой гибели охотничьих ресурсов не происходило, - цитирует чиновника ТАСС.

Гринпис в начале августа сообщил, что из-за пожаров в Сибири могли пострадать и погибнуть около 13 тыс. животных.

лесные пожары дикие животные
 
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