В Иркутской области не зарегистрировали гибель животных во время пожаров

Миграция животных началась после наводнения



Случаев массовой гибели диких животных в результате лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя министра лесного комплекса региона Степан Пересыпкин на круглом столе в Иркутске, сообщает ТАСС.



- От наших инспекторов, которые находятся в лесничествах, информации об обнаружении падших животных у нас нет. Миграция есть, это естественно. Она после наводнения началась в Тулунском районе, произошла в тех районах, где большие пожары, но это не говорит о том, что, как пишут СМИ, все звери погибли, сгорели. Массовой гибели охотничьих ресурсов не происходило, - цитирует чиновника ТАСС.



Гринпис в начале августа сообщил, что из-за пожаров в Сибири могли пострадать и погибнуть около 13 тыс. животных.



