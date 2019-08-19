Житель Бурятии украл из рюкзака девушки телефон

Кража произошла на рынке



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже на одном из рынков города.



Ранее неоднократно судимый 30-летний житель Иволгинского района Бурятии стащил телефон из рюкзака 16-летней девушки. Подросток вместе с матерью покупала продукты. Ранец висел за спиной горожанки. Ущерб составил 11 тысяч рублей.



- Отметим, что раскрытию преступления способствовала запись с камеры видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

