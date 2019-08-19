Кража произошла на рынке
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже на одном из рынков города.
Ранее неоднократно судимый 30-летний житель Иволгинского района Бурятии стащил телефон из рюкзака 16-летней девушки. Подросток вместе с матерью покупала продукты. Ранец висел за спиной горожанки. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
- Отметим, что раскрытию преступления способствовала запись с камеры видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл из рюкзака девушки телефон
Происшествия, Фото:
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