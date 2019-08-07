Читинка присвоила себе оставленный на стеллаже кошелёк



Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили внешность подозреваемой. В дальнейшем была установлена и её личность. Злоумышленницей оказалась 33-летняя местная жительница. Женщина была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Совершая покупки, она увидела кошелёк и, осмотревшись, забрала его.



Возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег изъята, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В дежурную часть отдела полиции по Чите поступило сообщение о краже. Установлен, что потерпевший, складывая продукты в продовольственную тележку, положил кошелёк с деньгами (34 тысячи рублей) на стеллаж и ушёл. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил, что кошелька нет.