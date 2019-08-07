Читинка присвоила себе оставленный на стеллаже кошелёк

Часть украденных денег на сегодня изъята
В дежурную часть отдела полиции по Чите поступило сообщение о краже. Установлен, что потерпевший, складывая продукты в продовольственную тележку, положил кошелёк с деньгами (34 тысячи рублей) на стеллаж и ушёл. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил, что кошелька нет.
Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили внешность подозреваемой. В дальнейшем была установлена и её личность. Злоумышленницей оказалась 33-летняя местная жительница. Женщина была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Совершая покупки, она увидела кошелёк и, осмотревшись, забрала его.
Возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег изъята, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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Часть украденных денег на сегодня изъята
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