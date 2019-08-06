На Байкале в Бурятии горела пилорама

Накануне в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, на котором запечатлён пожар на пилораме.
- Нам пишут: посёлок Турка, у китайцев на пилораме произошёл пожар, - подписали здесь запись.
Многие пользователи Сети возмутились происшедшим:
«Жаль... Это наш лес, а могли бы людям раздать, зима близко, и она тоже нас не жалует»
«Туристическая зона - зачем столько леса губить?»
«Горят отходы»
«Технично они горбыль утилизируют»
«Сколько вырубленного леса сгорело»
«Горбыль и срезки горят, а деловой не горит. Думаю, просто совпадение»
«Сами подожгли, с октября за не утиль будут штрафовать»
В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что в результате происшествия сгорели отходы лесопроизводства.
- Вчера в 17:19 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании отходов лесопроизводства в селе Турка Прибайкальского района. На момент прибытия первого подразделения горели срезки и опилки, в результате пожара сгорели отходы лесопроизводства на площади 500 кв.м. В тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарной спецтехники и 8 человек, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления.
Также в ГУ МЧС России по республике отметили, что на данный момент дознаватели МЧС проводят доследственную проверку по факту возникновения пожара. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются. Пострадавших нет.