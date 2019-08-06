На Байкале в Бурятии горела пилорама



Накануне в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, на котором запечатлён пожар на пилораме.



- Нам пишут: посёлок Турка, у китайцев на пилораме произошёл пожар, - подписали здесь запись.









Многие пользователи Сети возмутились происшедшим:



«Жаль... Это наш лес, а могли бы людям раздать, зима близко, и она тоже нас не жалует»

«Туристическая зона - зачем столько леса губить?»

«Горят отходы»

«Технично они горбыль утилизируют»

«Сколько вырубленного леса сгорело»

«Горбыль и срезки горят, а деловой не горит. Думаю, просто совпадение»

«Сами подожгли, с октября за не утиль будут штрафовать»



В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что в результате происшествия сгорели отходы лесопроизводства.



- Вчера в 17:19 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании отходов лесопроизводства в селе Турка Прибайкальского района. На момент прибытия первого подразделения горели срезки и опилки, в результате пожара сгорели отходы лесопроизводства на площади 500 кв.м. В тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарной спецтехники и 8 человек, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления.



Также в ГУ МЧС России по республике отметили, что на данный момент дознаватели МЧС проводят доследственную проверку по факту возникновения пожара. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются. Пострадавших нет.



