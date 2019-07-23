В Улан-Удэ столкнулись «Витц» и трамвай

ДТП с участием трамвая произошло в центре Улан-Удэ
Накануне, 22 июля около 14 часов в самом центре Улан-Удэ, на улице Советская произошло ДТП с участием трамвая.
Девушка на «Тойоте Витц» двигалась со стороны Центрального рынка. Перед остановкой «Советская» решила развернуться, но по какой-то причине не пропустила трамвай. В результате произошло столкновение.
Обошлось без пострадавших. Владельцу легковушки предстоит ремонт машины, повреждённой сцепным устройством впереди трамвая. По словам очевидцев, на некоторое время движение трамваев было приостановлено.
ДТП с трамваями, которые происходят по вине автомобилистов, в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля на улице Ключевская столкнулись трамвай и автомобиль «Киа»
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