Мужчина отделался штрафом
В Нерчинском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении 35-летнго жителя села Красный Чикой, совершившего кражу.
Весной 2019 года пассажир поезда «Москва-Владивосток», находясь в вагоне-ресторане пассажирского поезда, воспользовался тем, что сотрудники ресторана не наблюдают за его действиями. Мужчина украл 4 упаковки пива стоимостью 4,8 тысяч рублей.
Пивом он решил угостить своих попутчиков, однако был задержан сотрудниками полиции в своём купе с поличным.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкальца осудили за кражу 4 упаковок пива из вагона-ресторана
Происшествия, Фото:
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