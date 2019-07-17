Забайкальца осудили за кражу 4 упаковок пива из вагона-ресторана

Мужчина отделался штрафом



В Нерчинском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении 35-летнго жителя села Красный Чикой, совершившего кражу.



Весной 2019 года пассажир поезда «Москва-Владивосток», находясь в вагоне-ресторане пассажирского поезда, воспользовался тем, что сотрудники ресторана не наблюдают за его действиями. Мужчина украл 4 упаковки пива стоимостью 4,8 тысяч рублей.



Пивом он решил угостить своих попутчиков, однако был задержан сотрудниками полиции в своём купе с поличным.



Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.





