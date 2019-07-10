Действия поджигателей зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде подъезда
9 июля ночью в Иркутске двое неизвестных подожгли внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо».
- Двое неизвестных совершили поджог внедорожника, припаркованного во дворе дома на улице Пискунова областного центра, после чего скрылись. Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде подъезда. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Граждан, имеющих информацию о поджигателях, полицейские просят сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8(3952) 35-01-01, 8(3952) 21-68-05, 02, 112 - с мобильного телефона.
В Иркутске неизвестные подожгли «Лэнд Крузер»
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