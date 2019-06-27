Улан-удэнец ограбил прохожего у «Чёрного тюльпана»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он отнял два телефона



В Улан-Удэ полицейские задержали уличного грабителя. Инцидент произошёл в апреле в сквере «Чёрный тюльпан».



22-летний горожанин, находясь в компании своих друзей, во время потасовки выхватил два телефона у незнакомца, гулявшего со своим другом в сквере. Мужчины решили пройтись по парку после распития спиртного.



Один телефон грабитель во время «разборок» выхватил из рук прохожего, второй – вынул из кармана его куртки. Ущерб составил 12 тысяч рублей.



Грабитель в 2017 году был условно осуждён за наркопреступление.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

