Он отнял два телефона
В Улан-Удэ полицейские задержали уличного грабителя. Инцидент произошёл в апреле в сквере «Чёрный тюльпан».
22-летний горожанин, находясь в компании своих друзей, во время потасовки выхватил два телефона у незнакомца, гулявшего со своим другом в сквере. Мужчины решили пройтись по парку после распития спиртного.
Один телефон грабитель во время «разборок» выхватил из рук прохожего, второй – вынул из кармана его куртки. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Грабитель в 2017 году был условно осуждён за наркопреступление.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец ограбил прохожего у «Чёрного тюльпана»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина поживился тем, что было в недострое
Он отнял два телефона
«Меня всю трясёт всю, это очень страшно», - рассказала местная жительница-очевидец
Пожар начался ранним утром, когда люди спали
Мужчина незаконно заготовил 12 кубометров древесины
Пассажиры самолёта, который совершил жёсткую посадку и загорелся в Нижнеангарске, совсем не паниковали
В Улан-Удэ подросток рассчитывался в магазинах чужой картой
Следователи изъяли документы, которая подтверждает преступную деятельность
На место катастрофы в Нижнеангарск из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации
Пассажирам сгоревшего в аэропорту Нижнеангарска Ан-24, которые лишились документов, обещают помочь
Напомним, при аварии с пассажирским самолётом Ан-22 в Бурятии погибли двое пилотов
Глава Бурятии дал поручение министру здравоохранения провести телемост с Нижнеангарском
На месте авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска работают больше 50 человек
Пассажирский самолёт в аэропорту Нижнеангарска выехал за пределы полосы и загорелся
Пожар произошёл сегодня утром в Закаменске