В Братске 13 человек отравились шаурмой

Следователи начали проверку



В Братске проводится доследственная проверка по поводу массового пищевого отравления 13 человек.



По информации братского издания «Город», люди съели шаурму в закусочной на улице Кирова. С признаками пищевой токсикоинфекции в больницы Братска были госпитализированы 8 человек.



В работе общепита были выявлены многочисленные нарушения. Не было моечных ванн для обработки продуктов сырья, отсутствовали раковины для мытья рук, не было дезинфицирующих средств. В помещении были насекомые, у персонала не было медкнижек. Деятельность закусочной временно приостановлена, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.



- В настоящий момент специалистами проводится эпидемиологическое расследование. Следователями СКР опрашиваются работники заведения общественного питания, а также лица, обратившиеся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В ближайшее время будут изъяты их медицинские документы, по которым будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам заключения эпидемиологического расследования и полученных экспертиз будет принято процессуальное решение.

