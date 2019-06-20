В Улан-Удэ образовалась пробка из четырёх трамваев

Один из них сломался
Сегодня, около половины шестого вечера в Улан-Удэ произошла трамвайная пробка. Возле проходной ЛВРЗ один за другим встали четыре трамвая, ехавшие в сторону Стрелки. Движение в сторону центра города было абсолютно нормальным.
Причиной произошедшего стал сломавшийся вагон.
- Его перебуксировывали. Простой был 10 минут, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управление трамвая».
Сейчас движение идёт в обычном режиме.
Один из них сломался
Его тело нашли на глубине 4,5 метра
До вечера в микрорайоне Загорск проводятся ремонтные работы
Преступление он совершил, когда хозяйка плавала в озере
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя Иркутского транспортного прокурора и бывшего сотрудника транспортной полиции
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
Они угрожали ножом и угнали автомобиль
Мужчина насильно вытащил деньги из кармана пенсионера
Он выхватил из её рук сумку
В Бурятии произошло четыре ДТП с пострадавшими
Он воспользовался не плотно закрытыми гаражными воротами
«Поговорить» с жертвой попросила своих друзей 15-летняя девушка
Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны
В Народном Хурале сегодня зачли «крик о помощи» жителей баунтовского посёлка
В том числе горел жилой дом