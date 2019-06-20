В Улан-Удэ образовалась пробка из четырёх трамваев

Сегодня, около половины шестого вечера в Улан-Удэ произошла трамвайная пробка. Возле проходной ЛВРЗ один за другим встали четыре трамвая, ехавшие в сторону Стрелки. Движение в сторону центра города было абсолютно нормальным.









Причиной произошедшего стал сломавшийся вагон.- Его перебуксировывали. Простой был 10 минут, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управление трамвая».Сейчас движение идёт в обычном режиме.