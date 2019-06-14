В Иркутске 2-летний мальчик выпал с четвёртого этажа

Сотрудники полиции проводят проверку



В Иркутске с балкона четвёртого этажа дома на улице Байкальская выпал 2-летний мальчик. Инцидент произошел накануне около 20 часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



По предварительным сведениям, мальчик на несколько минут остался без присмотра взрослых, он по неосторожности упал вниз. Родители в этот момент находились дома.



Сейчас мальчик госпитализирован.



Семья, в которой воспитывается ребёнок, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Ранее инспекторы ПДН неоднократно проводили профилактическую работу с родителями.



Летом число таких происшествий значительно увеличивается. 27 мая в Иркутском районе ребёнок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. При таких же обстоятельства 21 мая в Ленинском районе Иркутска пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже. От полученных травм ребёнок скончался.



Ежегодно в регионе регистрируется до 34 таких инцидентов. При этом за последние два с половиной года 6 несовершеннолетних получили смертельные травмы. Чаще всего происшествиям подвержены дети возраста до 4 лет.



Как правило, в большинстве случаев трагедии происходят в благополучных семьях, в каждом втором происшествии на момент трагедии родители находились дома. В каждом третьем фигурирует москитная сетка.



Чтобы не допустить подобного происшествия, нередко достаточно убрать предметы мебели или интерьера, наличие которых облегчает попадание ребёнка к оконному проему, а также использовать разнообразные механические запорные устройства, исключающие возможность самостоятельного открытия окна.

