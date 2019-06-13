В Иркутске самогонщицу сдали полиции её покупатели

В отношении владелицы составлен протокол по части 1 примечания 1 статьи 14.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Самогон, сырье и средства для его изготовления изъяты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.









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Участковые уполномоченные в посёлке Жилкино в Иркутске продажу крупной партии самогона. О незаконном бизнесе 50-летней женщины полицейские узнали от задержанных за административные нарушения. Все они совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, употребив самогон.Полицейские выяснили, что 50-летняя хозяйка дома оснастила участок системой оповещения и видеонаблюдения.- В ходе осмотра дома нами была установлена потайная дверь, которая загораживалась шкафом. Соответственно, исходил стойкий запах брожения. Шкаф был отодвинут, а дверь открыта. В этой потайной комнате нами было обнаружено большой количество пластиковой тары, также металлические фляги, бутыли, в которых находилась брага, – рассказа участковый уполномоченный.Исследование в экспертно-криминалистическом центре подтвердило наличие в них алкоголя. Также в бане полицейскими обнаружен самогонный аппарат. Всего было изъято свыше 600 литров продукции.