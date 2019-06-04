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Улан-удэнец ударил инвалида в ресторане

Улан-удэнец ударил инвалида в ресторане
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина разозлился после того, как инвалидная коляска проехала по его ноге

В Улан-Удэ инвалид взыскал с ударившего его мужчины компенсацию морального вреда. Её размер составил 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Конфликт разразился в одном из ресторанов города. Мужчина на инвалидной коляске проехал по ноге 39-летнего посетителя ресторана. Последний сильно разозлился и ударил инвалида по лицу кулаком.

После неприятного инцидента мужчина обратился в суд за взысканием компенсации морального вреда. С учётом его инвалидности, а также степени вины нарушителя суд постановил взыскать с ответчика 40 тысяч рублей.

- В службе судебных приставов в отношении улан-удэнца было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику пришлось выплатить компенсацию морального вреда из заработной платы. На сегодняшний день денежные средства перечислены взыскателю, - отмечает Светлана Коркина, начальник Октябрьского районного отдела № 2 Улан-Удэ.


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