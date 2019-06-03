В Бурятии подожжённый напарником мужчина тушил пламя, катаясь по земле

Стали известны подробности о заживо подожжённом иностранце в селе в Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 мая в Кабанском районе Бурятии гражданин Узбекистана едва не сжёг своего приятеля. Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии сообщило подробности инцидента.
В селе Сухая на одном из участков, где граждане ближнего зарубежья строили дом, загорелся сарай, в котором жили работники. Соседи прибежали тушить пожар и рядом обнаружили одного из строителей-иностранцев, тело которого сильно обгорело.
- Мужчину отвезли в больницу, а затем санавиацией доставили в ожоговый центр БСМП, где врачи до сих пор борются за его жизнь. На месте происшествия 46-летний пострадавший успел сообщить, что его поджёг напарник, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью».
На следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний иностранец, напарник потерпевшего. Во время допроса с помощью переводчика рассказал об обстоятельствах происшествия. Строителю уже предъявлено обвинение и его заключили под стражу.
По данным следствия, оба иностранца приехали в Бурятию в прошлом году и работали на стройках. 20 мая бригадир направил их в село Сухая Кабанского района республики для формирования фундамента жилого дома на участке. Напарники на месте построили сарай и стали в нём жить.
27 мая к ним приехал бригадир, проверил работу и выдал аванс. Часть получки работники решили пропить. На следующий день, когда начальник уехал, один из строителей взял деньги и пошёл в магазин за спиртным. Второй остался его ждать в сарае. Однако после покупки водки, мужчина не вернулся обратно, а зашёл в гости к знакомому местному жителю и выпил с ним.
Затем он направился домой, где его встретил раздражённый напарник. Во время ссоры с ним, пьяный строитель схватил канистру с бензином для пилы, облил горючим соотечественника и поджёг. Вслед за одеждой мужчины вспыхнул сарай.
Потерпевший успел выбежать на улицу. Он потушил пламя на себе, катаясь по земле, однако все же получил обширные ожоги. Злоумышленник сразу сбежал в лес, но на следующий день замёрз, вернулся в село и был задержан.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы, - заключают в Следкоме.
В Бурятии подожжённый напарником мужчина тушил пламя, катаясь по земле
Происшествия, Фото:
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