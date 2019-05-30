Закладчику из Иркутской области платили биткоинами

На момент задержания мужчина разместил 489 закладок. За это он получал плату криптовалютой биткоин. Они перечислялись ему по одноимённой платёжной системе.









Подследственный ознакомлен с обвинительным заключением и вскоре предстанет перед судом. За самый тяжкий состав совершённых преступлений ранее несудимому молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.















Житель города Вихоревка, временно проживая в Братска, с декабря 2018-го и до середины февраля 2019 года делал закладки с наркотиками.Он входил в преступную группу. Сбытчик получал крупные партии марихуаны и гашиша, которые расфасовывал и прятал в тайниках на территории Центрального и Падунского районов Братска.Задержан сбытчик был 15 февраля, при личном досмотре у него были обнаружены подготовленные для реализации наркотики. Также дома у него было обнаружено 5 пакетиков с марихуаной массой более 20 граммов, и около 100 граммов гашиша, часть из которого также была уже расфасована. Кроме того, были изъяты закладки при обследовании выявленных тайников.