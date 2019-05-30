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Закладчику из Иркутской области платили биткоинами

Закладчику из Иркутской области платили биткоинами
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Житель Иркутской области сделал почти 500 закладок с наркотиками

Житель города Вихоревка, временно проживая в Братска, с декабря 2018-го и до середины февраля 2019 года делал закладки с наркотиками.

Он входил в преступную группу. Сбытчик получал крупные партии марихуаны и гашиша, которые расфасовывал и прятал в тайниках на территории Центрального и Падунского районов Братска.

На момент задержания мужчина разместил 489 закладок. За это он получал плату криптовалютой биткоин. Они перечислялись ему по одноимённой платёжной системе.



Задержан сбытчик был 15 февраля, при личном досмотре у него были обнаружены подготовленные для реализации наркотики. Также дома у него было обнаружено 5 пакетиков с марихуаной массой более 20 граммов, и около 100 граммов гашиша, часть из которого также была уже расфасована. Кроме того, были изъяты закладки при обследовании выявленных тайников.

Подследственный ознакомлен с обвинительным заключением и вскоре предстанет перед судом. За самый тяжкий состав совершённых преступлений ранее несудимому молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



наркотики
 
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