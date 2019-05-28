На границе Забайкалья китаец спрятал зубы медведя под брюками

На левой ноге под брюками в районе щиколотки скотчем было приклеено два контейнера. В первом контейнере в виде пластмассовой ёмкости белого цвета было обнаружено 19 зубов медведя, во втором контейнере в виде тюбика от зубной пасты было обнаружено 10 зубов медведя и 2 когтя.









На таможенном посту ДАПП Староцурухайтуйский в Забайкальском крае у туриста из КНР, который следовал из России в Китай, таможенники обнаружили спрятанные зубы и когти медведя.Гражданин КНР, проходивший таможенный контроль, таможенную декларацию не предъявил, заявил об отсутствии в автомобиле и багаже запрещённых товаров.С помощью металлоискателя было установлено, что под одеждой у гражданина КНР могут находиться спрятанные предметы. Также таможенники обратили внимание, что нога туриста в районе щиколотки подозрительно утолщена. Было принято решение о проведении личного таможенного досмотра.В настоящее время в отношении гражданина Китая возбуждено два дела по ч.2 ст.16.1 «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров….» и по ст.16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз…», - сообщила пресс-служба Читинской таможни.Части тел различных животных учёные называют дериватами. На границе с Китаем российские таможенники изымают их довольно часто. В этой стране лапы и желчные пузыри медведей, струя кабарги и прочие части, и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, используют в народной медицине.Во всем мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов.