В Иркутской области медведь задрал корову

Ещё трёх он поранил



22 мая в деревне Новоселово в Иркутской области медведь вышел к ферме. Медведь задрал корову и поранил ещё трёх животных в фермерском хозяйстве, сообщает «Усть-Кут 24»



Сама фермер находилась в это время в Усть-Куте и узнала о происшествии только по приезду из города.



- После этого она обратилась в полицию, от куда ее перенаправили в Усть-Кутское лесничество. Правда в лесничестве ей тоже не помогли, так как в данное время у них нет егерей для отстрела опасного хищника, - отмечает «Усть-Кут 24».

