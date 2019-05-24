Ещё трёх он поранил
22 мая в деревне Новоселово в Иркутской области медведь вышел к ферме. Медведь задрал корову и поранил ещё трёх животных в фермерском хозяйстве, сообщает «Усть-Кут 24»
Сама фермер находилась в это время в Усть-Куте и узнала о происшествии только по приезду из города.
- После этого она обратилась в полицию, от куда ее перенаправили в Усть-Кутское лесничество. Правда в лесничестве ей тоже не помогли, так как в данное время у них нет егерей для отстрела опасного хищника, - отмечает «Усть-Кут 24».
В Иркутской области медведь задрал корову
Происшествия, Фото:
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