В Иркутской области дилера гашиша приговорили к 12 годам

В его машине обнаружили 10 кг «травки»
В городе Усть-Илимск Иркутской области вынесен обвинительный приговор местному жителю за распространение наркотических средств растительного происхождения.
Мужчина задержали в конце апреля 2018 года. В автомобиле, остановленном экипажем ДПС на автодороге Братск-Усть-Илимск, полицейские обнаружили две картонные коробки с полимерными бутылками. В пластиковой таре находились гашиш, анаша, смола конопли. Общая масса запрещённых веществ составила почти 10 килограммов.
По решению городского суда 47-летний наркодилер признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В его машине обнаружили 10 кг «травки»
Загорелся двухквартирный дом
Подозреваемого поймали в соседнем дворе
Крупный пожар произошёл накануне в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии
Лесной пожар удалось не пустить в село и на фермерское хозяйство
Всего с начала года из области выдворено 42 иностранца
Авария произошла на Ботанической
Пожар произошёл накануне в улусе Могсохон Кижингинского района
Наркотик он передал машинисту поезда
Кража произошла возле вокзала
Наркотик он заказал через Интернет
Инструкция по изготовлению находилась в Интернете
Двух женщин доставили в медучреждение
«Клиент» просит купить презент и пополнить баланс телефона
В дом он проник, выставив стекло