В Иркутской области дилера гашиша приговорили к 12 годам

В городе Усть-Илимск Иркутской области вынесен обвинительный приговор местному жителю за распространение наркотических средств растительного происхождения.









По решению городского суда 47-летний наркодилер признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.









Мужчина задержали в конце апреля 2018 года. В автомобиле, остановленном экипажем ДПС на автодороге Братск-Усть-Илимск, полицейские обнаружили две картонные коробки с полимерными бутылками. В пластиковой таре находились гашиш, анаша, смола конопли. Общая масса запрещённых веществ составила почти 10 килограммов.