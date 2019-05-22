Двое читинцев украли велосипед, чтобы уехать домой

Воры были пьяны



В Чите во вторник во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы заметили двух пьяных людей, которые ехали на велосипеде. Заметив полицейских, молодые люди попытались скрыться, однако были задержаны и доставлены в отдел полиции.



Выяснилось, что накануне молодые люди, находясь в гостях, заметили в подъезде велосипед и решили украсть его, чтобы доехать до дома.



Собственник велосипеда даже не успел заявить о краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские предупреждают, что запирающее устройство не является гарантом сохранности велосипеда. Необходимо применять дополнительные меры по защите двухколёсных транспортных средств.





