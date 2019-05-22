Воры были пьяны
В Чите во вторник во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы заметили двух пьяных людей, которые ехали на велосипеде. Заметив полицейских, молодые люди попытались скрыться, однако были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Выяснилось, что накануне молодые люди, находясь в гостях, заметили в подъезде велосипед и решили украсть его, чтобы доехать до дома.
Собственник велосипеда даже не успел заявить о краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские предупреждают, что запирающее устройство не является гарантом сохранности велосипеда. Необходимо применять дополнительные меры по защите двухколёсных транспортных средств.
Двое читинцев украли велосипед, чтобы уехать домой
Происшествия, Фото:
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