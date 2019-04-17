В Иркутской области бдительная соседка помогла задержать домушников

Она сообщила о ворах хозяйке, а та – полиции По информации межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные лица из её дома выносят различные вещи, которые складывают в грузовой автомобиль. Самой хозяйки не было дома, ей об этом сообщила соседка.



Информация о возможном преступлении была передана наружным нарядам полиции. Экипажем ДПС был задержан автомобиль, в котором находились предполагаемые преступники.



На место происшествия незамедлительно прибыла следственно оперативная группа. При осмотре транспортного средства в салоне правоохранители обнаружили похищенное имущество.



Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. Ими оказались двое местных жителей 32 и 35 лет.



В настоящее время сотрудниками следственного отдела в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. За содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Один из подозреваемых задержан, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

