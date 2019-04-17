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В Иркутской области бдительная соседка помогла задержать домушников

В Иркутской области бдительная соседка помогла задержать домушников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она сообщила о ворах хозяйке, а та – полиции По информации межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные лица из её дома выносят различные вещи, которые складывают в грузовой автомобиль. Самой хозяйки не было дома, ей об этом сообщила соседка.

Информация о возможном преступлении была передана наружным нарядам полиции. Экипажем ДПС был задержан автомобиль, в котором находились предполагаемые преступники.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно оперативная группа. При осмотре транспортного средства в салоне правоохранители обнаружили похищенное имущество.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. Ими оказались двое местных жителей 32 и 35 лет.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. За содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Один из подозреваемых задержан, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Иркутская область кража с незаконным проникновением в жилище
 
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