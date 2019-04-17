Иркутянин зарезал женщину

Выяснилось, что между мужчиной и женщиной возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанёс жертве ножевые ранения. Она скончалась.







Задержанный признал свою вину.





- Подставил нож, возились, так получилось, - сказал он на допросе на вопрос об обстоятельствах убийства.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.











Ночью в минувшие выходные в полицию Иркутска поступило сообщение об убийстве. Собственница одной из квартир сообщила, что сдавала жилье мужчине. Придя в квартиру съёмщика, она обнаружила тело женщины.В ходе осмотра места происшествия эксперты изъяли улики, сыщики опросили возможных свидетелей случившегося. В результате расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний арендатор квартиры, житель Нижегородской области.