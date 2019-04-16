На границе Забайкалья китаец пытался подкупить полицейского

У иностранца не было обязательной медицинской страховки



В марте 2019 года на станции Забайкальск сотрудники полиции при проверке правил въезда в Россию обнаружили гражданина Китая, у мужчины не было обязательной медицинской страховки.



За это иностранца могли лишить права въезда в нашу страну в дальнейшем. Чтобы этого избежать, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 7 тысяч рублей. Однако сотрудник от денег отказался.



- Органами полиции на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении гражданина КНР по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.291.2 УК РФ, по факту покушения на дачу взятки оперуполномоченному ГУР ЛОП на ст. Забайкальск за совершение заведомо незаконного бездействия в виде не привлечения к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Решение о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой, признано законным и обоснованным. Допрошенный иностранец вину в совершении преступления признал и в содеянном раскаялся.

