У иностранца не было обязательной медицинской страховки
В марте 2019 года на станции Забайкальск сотрудники полиции при проверке правил въезда в Россию обнаружили гражданина Китая, у мужчины не было обязательной медицинской страховки.
За это иностранца могли лишить права въезда в нашу страну в дальнейшем. Чтобы этого избежать, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 7 тысяч рублей. Однако сотрудник от денег отказался.
- Органами полиции на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении гражданина КНР по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.291.2 УК РФ, по факту покушения на дачу взятки оперуполномоченному ГУР ЛОП на ст. Забайкальск за совершение заведомо незаконного бездействия в виде не привлечения к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Решение о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой, признано законным и обоснованным. Допрошенный иностранец вину в совершении преступления признал и в содеянном раскаялся.
На границе Забайкалья китаец пытался подкупить полицейского
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