Забайкалец украл 20 банок варенья

Также он стащил из чужой квартиры нетбук, музыкальную колонку, зарядное устройство



В мае в полицию поступило сообщение от 22-летнего парня о краже из его квартиры в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование – прим. ред.) посёлка Горный нетбука, музыкальной колонки, зарядного устройства, другого имущества и 20 банок варенья на сумму около 25 тысяч рублей.



Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили следов взлома дверных запоров и установили, что в ночь совершения кражи потерпевший потерял ключи от квартиры. Выяснилось, что ранее неизвестный вызвался подвезти потерпевшего и его девушку до дома. После этого молодой человек обнаружил отсутствие ключей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель села Татаурово Улетовского района. Задержать по месту жительства подозреваемого не удалось, однако все похищенные вещи были обнаружены и изъяты у сестры злоумышленника.



Позже оперативники узнали, что подозреваемый находится в Красноярском крае. При содействии сотрудников УМВД России по Красноярскому краю подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД России по ЗАТО посёлка Горный.



Все похищенное возращено потерпевшему. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

