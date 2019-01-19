Пьяный читинец поджёг общежитие





Используя бензин в качестве оружия, он облил стену и пол в коридоре, после чего поджог. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



По факту хулиганства подразделением дознания отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



18 января в вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города гражданин угрожает поджогом.На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники других ведомств. Стражами порядка установлено, что 35-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общежитии, грубо нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу.