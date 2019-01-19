Пьяный читинец поджёг общежитие

18 января в вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города гражданин угрожает поджогом.
На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники других ведомств. Стражами порядка установлено, что 35-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общежитии, грубо нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу.
Используя бензин в качестве оружия, он облил стену и пол в коридоре, после чего поджог. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
По факту хулиганства подразделением дознания отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По факту хулиганства подразделением дознания отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.