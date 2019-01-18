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Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии

Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник дважды нападал на микрокредитные организации

Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. 

Подсудимый в июле прошлого года в Братске совершил два разбойных нападения на офисы ООО микрокредитная компания «Городское сберегательное отделение».

17 июля, вооружившись ножом, он в помещении офиса ООО «Микрокредитная компания «Городское сберегательное отделение» и кредитного потребительского кооператива «Городское сберегательное отделение» напал на менеджера, высказывая угрозы в случае отказа выполнить требования о передаче ему денег.

Подсудимому не удалось завладеть деньгами микрокредитной компании и потребительского кооператива, поскольку доступ к крупной сумме был затруднён, а менеджеру удалось закрыться от нападавшего в кассовом помещении.

В тот же день он совершил аналогичное нападение на офис ООО «Микрокредитная компания «Городское сберегательное отделение». В результате разбойного нападения директору микрокредитной компании причинён ущерб в размере 17 тысяч рублей.

Приговором Братского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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