Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии



Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины.



Подсудимый в июле прошлого года в Братске совершил два разбойных нападения на офисы ООО микрокредитная компания «Городское сберегательное отделение».



17 июля, вооружившись ножом, он в помещении офиса ООО «Микрокредитная компания «Городское сберегательное отделение» и кредитного потребительского кооператива «Городское сберегательное отделение» напал на менеджера, высказывая угрозы в случае отказа выполнить требования о передаче ему денег.





Подсудимому не удалось завладеть деньгами микрокредитной компании и потребительского кооператива, поскольку доступ к крупной сумме был затруднён, а менеджеру удалось закрыться от нападавшего в кассовом помещении.



В тот же день он совершил аналогичное нападение на офис ООО «Микрокредитная компания «Городское сберегательное отделение». В результате разбойного нападения директору микрокредитной компании причинён ущерб в размере 17 тысяч рублей.



Приговором Братского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.



В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

