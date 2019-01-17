В Бурятии 17-летняя девушка порезала пенсионера



15 января девушка пришла в дом к жителю посёлка Каменск Кабанского района с целью убедить его забрать заявление о грабеже на её знакомого. Пенсионер отказался выполнять требования просительницы, за что она нанесла ему два ножевых ранения.



Пострадавший вызвал скорую помощь, медики госпитализировали мужчину и сообщили о случившемся преступлении. Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемую и передали в отдел полиции для принятия правового решения.



Было установлено, что в декабре 2018 года в отношении потерпевшего был совершён грабеж, 31-летний мужчина проник в дом и похитил имущество у пенсионера. В дальнейшем он был задержан и помещён под стражу.



В отношении 17-летней девушки, состоящей на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

