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В Бурятии 17-летняя девушка порезала пенсионера

В Бурятии 17-летняя девушка порезала пенсионера
Происшествия,  Фото:Росгвардия республики
Она хотела, чтобы мужчина забрал заявление из полиции на грабителя

15 января девушка пришла в дом к жителю посёлка Каменск Кабанского района с целью убедить его забрать заявление о грабеже на её знакомого. Пенсионер отказался выполнять требования просительницы, за что она нанесла ему два ножевых ранения. 

Пострадавший вызвал скорую помощь, медики госпитализировали мужчину и сообщили о случившемся преступлении. Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемую и передали в отдел полиции для принятия правового решения. 

Было установлено, что в декабре 2018 года в отношении потерпевшего был совершён грабеж, 31-летний мужчина проник в дом и похитил имущество у пенсионера. В дальнейшем он был задержан и помещён под стражу.

В отношении 17-летней девушки, состоящей на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии республики.
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