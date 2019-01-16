16 Января

15 Января

Популярное

В Иркутской области из-за детской шалости горел центр соцпомощи

В Иркутской области из-за детской шалости горел центр соцпомощи
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Из здания эвакуировали 66 детей

Накануне, 15 января, вечером в центре социальной помощи семьи и детям города Усть-Илимска Иркутской области на улице Дружбы Народов произошёл пожар. В половине 9-го часа вечера на пульт пожарной охраны поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации. На место происшествия выехали пять пожарных расчётов с автолестницей.

До момента прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом учреждения были эвакуированы 66 детей.

Пожар произошёл в спальне на втором этаже. Из окна шёл густой дым, виднелись проблески пламени. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в комнате. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил мебель, стены, потолок. Наиболее вероятная причина пожара – детская шалость с огнём.



- Работавшие на месте дознаватели установили, что возгорание началось вследствие нарушения требований противопожарного режима воспитанниками центра в одной из комнат. В результате правильных действий обслуживающего персонала эвакуация была проведена в первые минуты и никто не пострадал. Накануне пожара, по поручению правительства Иркутской области, органами государственного пожарного надзора это здание было проверено на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Все технические средства обнаружения и тушения пожара находились в исправном состоянии, объект соответствовал необходимым требованиям. Кроме того, в начале учебного года отрядом федеральной противопожарной службы совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора была проведена учебная тренировка по эвакуации с участием персонала объекта, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Виктор Пашков.

Своевременное обнаружение и сообщение о пожаре позволило остановить огонь и спасти здание общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Федеральное издание вспомнило о смерти Юрия Власко
Федеральное издание вспомнило о смерти Юрия Власко
Происшествия, 16.01.2019
«АИФ» рассказал «за что в России убивали атлетов и функционеров»
Забайкалец с сожительницей обворовал дом
Забайкалец с сожительницей обворовал дом
Происшествия, 16.01.2019
Они украли имущество и продукты
Забайкалка прогуляла украденные 200 тысяч
Забайкалка прогуляла украденные 200 тысяч
Происшествия, 16.01.2019
Деньги она украла, находясь в гостях
В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
Происшествия, 16.01.2019
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и машина были у него изъяты
В Улан-Удэ вновь горел мусор
В Улан-Удэ вновь горел мусор
Происшествия, 16.01.2019
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров
На пожаре в Бурятии погиб работник производственной базы
На пожаре в Бурятии погиб работник производственной базы
Происшествия, 16.01.2019
Мужчина вернулся забрать личные вещи и не смог выбраться из помещения
В Улан-Удэ в «час пик» с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ в «час пик» с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 16.01.2019
Трамваи двигались по изменённому маршруту

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^