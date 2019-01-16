В Иркутской области из-за детской шалости горел центр соцпомощи

Накануне, 15 января, вечером в центре социальной помощи семьи и детям города Усть-Илимска Иркутской области на улице Дружбы Народов произошёл пожар. В половине 9-го часа вечера на пульт пожарной охраны поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации. На место происшествия выехали пять пожарных расчётов с автолестницей.
До момента прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом учреждения были эвакуированы 66 детей.
Пожар произошёл в спальне на втором этаже. Из окна шёл густой дым, виднелись проблески пламени. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в комнате. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил мебель, стены, потолок. Наиболее вероятная причина пожара – детская шалость с огнём.
- Работавшие на месте дознаватели установили, что возгорание началось вследствие нарушения требований противопожарного режима воспитанниками центра в одной из комнат. В результате правильных действий обслуживающего персонала эвакуация была проведена в первые минуты и никто не пострадал. Накануне пожара, по поручению правительства Иркутской области, органами государственного пожарного надзора это здание было проверено на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Все технические средства обнаружения и тушения пожара находились в исправном состоянии, объект соответствовал необходимым требованиям. Кроме того, в начале учебного года отрядом федеральной противопожарной службы совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора была проведена учебная тренировка по эвакуации с участием персонала объекта, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Виктор Пашков.
Своевременное обнаружение и сообщение о пожаре позволило остановить огонь и спасти здание общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.