В Бурятии мастера убило буровой установкой





Данные документы будут изучены, сопоставлены с пояснениями очевидцев несчастного случая и выводами специалистов о соблюдении правил техники безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, заключает Следком.

- Демонтируя элементы со старой опоры, мастер приблизился к работавшей бурильной установке. В этот момент машинист поднял бур из ямы и для его очистки на весу резко увеличил обороты. Бур дёрнулся и зацепил одежду находившегося рядом мастера. При быстром вращении вслед за тяжёлым механизмом мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия; для определения точной причины смерти работника назначено судебно-медицинское исследование. Следствием из организации, в которой работал мужчина, истребованы материалы о принимаемых мерах по обеспечению безопасных условий труда, проведении необходимых инструктажей, выдачи работникам спецодежды.