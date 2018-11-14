В четырёх сёлах Бурятии ночью отключили электроэнергию

Без света остались больницы и железная дорога



Как стало известно «Байкал-Daily», накануне сразу в нескольких населённых пунктах Бурятии отключали свет. Аварии произошли одновременно в Джидинском и Кяхтинском районах республики.



С 23 часов без света оставались жители населённых пунктов Ёнхор, Цаган-Усун, Боций и Наушки.



В Наушках, помимо трёх тысяч жителей, больниц и котельных, также без электроэнергии осталась железная дорога. Об этом сообщили встревоженные местные жители. Также они были обеспокоены тем, что будет отключено отопление. Однако с теплоснабжением оказалось всё в порядке.



В 1:30 энергоснабжение было восстановлено.



- Сейчас выявляют причину аварии. По предварительным данным, сгорел шлейф, - прокомментировали «Байкал-Daily» в единой диспетчерской службе Джижинского района.

