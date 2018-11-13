С его подачи незаконно начислили зарплату его дочери
После рассмотрения в апелляционной инстанции вступил в законную силу приговор Баргузинского районного суда Бурятии в отношении начальника Курумканского отряда государственной противопожарной службы, обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности».
Судом установлено, что, исполняя обязанности начальника, дал заведомо незаконное указание подчинённому внести данные в табель учёта рабочего времени за сентябрь 2013 года о том, что его дочь работала.
В результате была незаконно начислена зарплата в размере 12 245 рублей.
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на территории страны 2 года. От назначенного наказания освобождён вследствие применения акта амнистии.
В суде первой инстанции государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Курумканского района, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии начальник противопожарной службы злоупотреблял полномочиями
Происшествия, Фото:
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