15-летний школьник в Улан-Удэ обокрал дом

Хозяин долгое время отсутствовал



Утром 8 ноября в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление о краже. 64-летний мужчина сообщил, что неизвестный, разбив окно, проник в дом. Вор украл сварочный аппарат, электронасос и другие строительные инструменты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мужчина уточнил, что довольно продолжительное время отсутствовал дома и пропажу вещей заметил лишь по приезду. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.



Сотрудники по делам несовершеннолетних задержали по подозрению в краже 15-летнего школьника. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».



