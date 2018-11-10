Хозяин долгое время отсутствовал
Утром 8 ноября в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление о краже. 64-летний мужчина сообщил, что неизвестный, разбив окно, проник в дом. Вор украл сварочный аппарат, электронасос и другие строительные инструменты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина уточнил, что довольно продолжительное время отсутствовал дома и пропажу вещей заметил лишь по приезду. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.
Сотрудники по делам несовершеннолетних задержали по подозрению в краже 15-летнего школьника. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».
15-летний школьник в Улан-Удэ обокрал дом
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