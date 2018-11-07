Ущерб составил более 12 миллионов рублей
В Забайкальском крае суд вынес приговор бывшим бухгалтерам Улетовской центральной районной больницы. Они признаны виновными в совершении мошенничеств в особо крупном и крупном размере, подделке официальных документов.
С 1 января по 31 декабря прошлого года бухгалтеры предоставляли в банк реестры, указывая завышенные зарплаты на свои расчётные счета. Ущерб составил более 12 миллионов рублей.
Кроме того, одна из бухгалтеров, будучи поручителем, похитила с расчётных счетов больницы более 800 тысяч рублей, направив их на счёт отдела судебных приставов.
Суд назначил бывшим бухгалтерам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 10 месяцев до 5 лет условно. Кроме того, с подсудимых взыщут все похищенные деньги на сумму более 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье осудили бывших бухгалтеров-мошенников
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