Житель Бурятии украл у соседа технику и джинсы

Он нашёл ключи на холодильнике



Житель Бурятии осудили за кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял ключи от комнаты на холодильнике. Вор вошёл в комнату, которую арендовал молодой человек, и украл бытовую технику.



Злоумышленник стащил микроволновую печь, пылесос, мультиварку, чайник, а также трое джинсов. После чего скрылся с места преступления. Ущерб составил 4 700 рублей.



- Исходя из того, что мужчина совершил преступление спустя непродолжительное время после его осуждения к условной мере наказания за тяжкое преступление, суд пришёл к выводу о необходимости отменить условное осуждение по приговору Иволгинского районного суда, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ «Кража» и приговорили к 2 годам колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.

