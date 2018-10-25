Он нашёл ключи на холодильнике
Житель Бурятии осудили за кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял ключи от комнаты на холодильнике. Вор вошёл в комнату, которую арендовал молодой человек, и украл бытовую технику.
Злоумышленник стащил микроволновую печь, пылесос, мультиварку, чайник, а также трое джинсов. После чего скрылся с места преступления. Ущерб составил 4 700 рублей.
- Исходя из того, что мужчина совершил преступление спустя непродолжительное время после его осуждения к условной мере наказания за тяжкое преступление, суд пришёл к выводу о необходимости отменить условное осуждение по приговору Иволгинского районного суда, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ «Кража» и приговорили к 2 годам колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии украл у соседа технику и джинсы
Происшествия, Фото:
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