Причиной пожара стало неправильное использование электроприборов
22 октября поступил сигнал о возгорании брусового гаража в 120 микрорайоне Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных из гаража шёл дым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В результате пожара огнём повреждено имущество на площади 3 кв.м.
Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов. Ущерб устанавливается.
Всего в тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
В Улан-Удэ 9 пожарных тушили гараж
Происшествия, Фото:
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