В Улан-Удэ 9 пожарных тушили гараж

Причиной пожара стало неправильное использование электроприборов



22 октября поступил сигнал о возгорании брусового гаража в 120 микрорайоне Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных из гаража шёл дым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



В результате пожара огнём повреждено имущество на площади 3 кв.м.



Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов. Ущерб устанавливается.



Всего в тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.



