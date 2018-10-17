В Иркутске воровка отказалась ехать в полицию

По её словам, за это сотрудник охраны ударил её ногой



Следователями Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



В правоохранительные органы обратилась 46-летняя местная жительница. Она заявила, что сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области ударил её ногой, когда она отказалась ехать в органы внутренних дел за мелкую кражу из строительного магазина.



Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

