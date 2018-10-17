По её словам, за это сотрудник охраны ударил её ногой
Следователями Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
В правоохранительные органы обратилась 46-летняя местная жительница. Она заявила, что сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области ударил её ногой, когда она отказалась ехать в органы внутренних дел за мелкую кражу из строительного магазина.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске воровка отказалась ехать в полицию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 17.10.2018
По её словам, за это сотрудник охраны ударил её ногой
Подведены итоги комплексных оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в период летнего курортного сезона
Он сам собирал и изготавливал наркотическое вещество
Банковскую карту он украл в ходе совместного распития спиртного
ДТП произошло сегодня днём в центре города
Они выпали из грузовика
Однако унести украденное не смогли
Продавать наркотики он собирался через закладки
По официальным данным, количество незаконных рубок в Иркутской области снизилось за 9 месяцев текущего года на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
Водитель сбил насмерть мужчину и уехал
Школьницу сбили на переходе. ВИДЕО
Столкнулись «Хонда Торнео» и «Хонда Пилот»
Он украл документы из машины
Уехав на заработки, он едва не убил коллегу и украл чужой паспорт
Он крал «ювелирку» из частных домов