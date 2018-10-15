В Бурятии вор снял карбюратор гаечным ключом

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже имущества в Хоринске
Заявление о преступлении поступило в полицию в апреле текущего года. 52-летний житель районного центра сообщил, что неизвестный похитил распределитель зажигания и карбюратор из стоявшей в ограде дома автомашины. Ущерб составил свыше пяти тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 22-летний местный житель – был задержан. Как выяснилось, он воспользовался тем, что двери автомобиля оказались не заперты, открыл капот и с помощью обнаруженного там гаечного ключа скрутил распределитель зажигания и карбюратор.
Отметим, что в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за аналогичное преступление в селе Хоринск.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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