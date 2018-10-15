В Иркутской области «чёрные лесорубы» заготовили леса на 2 млн

Злоумышленники пойдут под суд



Следователями Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в труднодоступных местах Боханского района.



В ноябре прошлого года 2017 года полицейскими Иркутской области в лесу вблизи деревни Весёлая Поляна Боханского района задержана с поличным бригада нелегальных лесорубов. На кадрах оперативной съёмки видно, как один из частников ОПГ пытается удрать от правоохранителей на тракторе.



- Испугался, столько народу, вон с автоматом человек, - объяснил своё поведение задержанный лесоруб.



В связи со сложностью и большим объёмом следственных действий уголовное дело было передано для расследования в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.



Следователям удалось задержать все соучастников ОПГ, в том числе и организатора. Вместе с тем, выявлены 4 дополнительных эпизода преступной деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ.



Так, после задержания соучастников преступлений вероятный организатор группы скрылся, и несколько месяцев находился в федеральном розыске. В январе этого года полицейскими при поддержке отряда СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области проведено его задержание, в ходе которого при нем был обнаружен и изъят автомат Калашникова с патронами к нему.



По факту незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ.



«Чёрные лесорубы» заготовили деревьев в особо крупном размере объёмом более 380 кубических метров. Лесному фонду причинён материальный вред в размере 2,2 миллиона рублей. Незаконно заготовленная древесина реализована в доход государства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



У преступников арестовали 2 автомобиля, принадлежащих лидеру ОПГ, кроме того, изъяты 4 радиостанции, 2 трактора МТЗ-82 и 3 бензопилы. В рамках уголовного дела проведено 13 экспертиз, в числе которых бухгалтерские, судебно-психиатрические, генетические, дактилоскопические, баллистические. В качестве свидетелей допрошено около 40 человек. Общий объем уголовного дела составил 24 тома.



«Чёрным лесорубам» грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме этого, за незаконное хранение оружия грозит 4 года колонии. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



На предварительном следствии в отношении четырёх лиц уголовные дела выделены в отдельные производства, расследование по ним продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

