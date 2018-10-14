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В Забайкалье в пожаре заживо сгорели 4 человека

В Забайкалье в пожаре заживо сгорели 4 человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Двое из погибших дети: полугодовалый малыш и трёхлетняя девочка

11 октября 2018 года около 10:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Урейск Акшинского района Забайкальского края, при тушении которого обнаружены тела четырёх человек, в том числе двух малолетних детей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Следователи установили, что 10 октября 2018 года 28-летняя женщина распивала спиртное с 35-летним знакомым. Ночью в доме, где женщина ночевала со своими детьми и знакомым, из-за неплотно закрытой дверцы печи произошло возгорание, в результате которого погибли хозяйка дома, её знакомый, а также дети хозяйки: полугодовалый мальчик и трёхлетняя девочка.

Следователи осмотрели место пришествия, назначили проведение судмедэкспертиз по телам погибших для установления причин смерти. К настоящему моменту следователи не рассматривают в качестве основой версию о криминальном характере происшествия.

Сыщикам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
пожар Забайкальский край
 
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