Таким образом она вымогала деньги
25 сентября 2018 года Верховным Судом Бурятии в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы республики.
Суд первой инстанции признал обоснованным обвинение в том, что она совершила похитила мужчину и с приятелями пытала его электрошокером. Таким образом из потерпевшего вымогали деньги.
- Признав вину в совершении указанных преступлений в полном объёме, женщина в апелляционных жалобах просила о смягчении наказания, о применении условного осуждения, ссылаясь на наличие малолетнего ребёнка, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Вместе с тем, судом было установлено, что она ранее судима, в 2017 году она осуждена районным судом по ч. 2 ст. 264 УК РФ за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В аварии тяжело пострадал пассажир. Ей была предоставлена отсрочка отбывания назначенного наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.
Однако женщина вновь совершила преступление. В результате, суд приговорил её к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ребёнок осуждённой передан отцу.
Жительница Бурятии пытала похищенного мужчину электрошокером
Происшествия, Фото:
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