У жителя Бурятии собутыльник угнал автомобиль

Пропажа обнаружилась наутро после попойки



3 августа в отделение полиции по Северобайкальскому району Бурятии с заявлением об угоне автомобиля обратился 58-летний житель посёлка Новый Уоян.



Мужчина рассказал, что выпивал с 32-летним односельчанином. Наутро приятель пропал, а вместе с ним исчез припаркованный около дома автомобиль. При этом потерпевший пояснил, что оставил незапертыми двери машины.



В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, ранее неоднократно судимый за побои, угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества, задержан по месту жительства. Угнанное им авто обнаружено в лесном массиве с незначительными повреждениями.



Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон автомобиля». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

