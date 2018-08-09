Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Августа

08 Августа

Популярное

У жителя Бурятии собутыльник угнал автомобиль

У жителя Бурятии собутыльник угнал автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пропажа обнаружилась наутро после попойки

3 августа в отделение полиции по Северобайкальскому району Бурятии с заявлением об угоне автомобиля обратился 58-летний житель посёлка Новый Уоян.

Мужчина рассказал, что выпивал с 32-летним односельчанином. Наутро приятель пропал, а вместе с ним исчез припаркованный около дома автомобиль. При этом потерпевший пояснил, что оставил незапертыми двери машины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, ранее неоднократно судимый за побои, угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества, задержан по месту жительства. Угнанное им авто обнаружено в лесном массиве с незначительными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон автомобиля». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У жителя Бурятии собутыльник угнал автомобиль
У жителя Бурятии собутыльник угнал автомобиль
Происшествия, 09.08.2018
Пропажа обнаружилась наутро после попойки
13 лесных пожаров действует в Иркутской области
13 лесных пожаров действует в Иркутской области
Происшествия, 09.08.2018
За сутки потушили возгорания на 6,3 га
Сотрудник «Бурятзолото» едва не лишился глаза на производстве
Сотрудник «Бурятзолото» едва не лишился глаза на производстве
Происшествия, 09.08.2018
Слесарь получил тяжёлую травму, когда ему прилетел в глаз отрезной круг
Лже-оператор сотовой связи обчистил карту пожилой читинки
Лже-оператор сотовой связи обчистил карту пожилой читинки
Происшествия, 09.08.2018
Пенсионерка хотела вернуть переплату за услуги
Собутыльницы заперли забайкалку и отобрали серёжки
Происшествия, 09.08.2018
Женщины решили продолжить застолье
В Бурятии из-за неосторожного курения сгорел дом
В Бурятии из-за неосторожного курения сгорел дом
Происшествия, 09.08.2018
Пожар удалось ликвидировать менее чем за час
Бурятия вошла в число самых криминогенных регионов Сибири
Бурятия вошла в число самых криминогенных регионов Сибири
Происшествия, 09.08.2018
Она оказалась в антирейтинге вместе с Забайкальем и республикой Тыва

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^