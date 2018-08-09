Пропажа обнаружилась наутро после попойки
3 августа в отделение полиции по Северобайкальскому району Бурятии с заявлением об угоне автомобиля обратился 58-летний житель посёлка Новый Уоян.
Мужчина рассказал, что выпивал с 32-летним односельчанином. Наутро приятель пропал, а вместе с ним исчез припаркованный около дома автомобиль. При этом потерпевший пояснил, что оставил незапертыми двери машины.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, ранее неоднократно судимый за побои, угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества, задержан по месту жительства. Угнанное им авто обнаружено в лесном массиве с незначительными повреждениями.
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон автомобиля». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии собутыльник угнал автомобиль
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пропажа обнаружилась наутро после попойки
За сутки потушили возгорания на 6,3 га
Пьяный мужчина позвонил на номер «112»
Слесарь получил тяжёлую травму, когда ему прилетел в глаз отрезной круг
Он спилил деревьев на 75 тысяч рублей
Она запугала жертву
Пенсионерка хотела вернуть переплату за услуги
Он ушёл из дома 29 июля
Мужчина погиб на месте
Детей заметили машинисты поездов
Кража произошла ночью
Женщины решили продолжить застолье
Пожар удалось ликвидировать менее чем за час
Деньги от лже-сделок она забирала себе
Она оказалась в антирейтинге вместе с Забайкальем и республикой Тыва