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Собутыльницы заперли забайкалку и отобрали серёжки

Происшествия, 
Женщины решили продолжить застолье

В минувшую среду в полицию обратилась 65-летняя местная жительница с сообщением о совершенном в отношении неё грабеже. Потерпевшая рассказала полицейским, что вечером, распивая спиртные напитки со своими знакомыми, между ней и двумя женщинами произошёл конфликт, в результате которого они заперли её в соседней комнате и потребовали отдать серёжки для дальнейшего застолья. Растерявшись, женщина передала им серьги, а вскоре позвонила в полицию.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых, жительниц посёлка, 1990 и 1989 года рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Вскоре подозреваемые были задержаны, а похищенные серёжки изъяты и переданы потерпевшей.

В настоящее время в отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабёж). Обе имеют на иждивении несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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