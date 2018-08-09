Собутыльницы заперли забайкалку и отобрали серёжки

Женщины решили продолжить застолье



В минувшую среду в полицию обратилась 65-летняя местная жительница с сообщением о совершенном в отношении неё грабеже. Потерпевшая рассказала полицейским, что вечером, распивая спиртные напитки со своими знакомыми, между ней и двумя женщинами произошёл конфликт, в результате которого они заперли её в соседней комнате и потребовали отдать серёжки для дальнейшего застолья. Растерявшись, женщина передала им серьги, а вскоре позвонила в полицию.



Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых, жительниц посёлка, 1990 и 1989 года рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Вскоре подозреваемые были задержаны, а похищенные серёжки изъяты и переданы потерпевшей.



В настоящее время в отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабёж). Обе имеют на иждивении несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

