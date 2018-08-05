Разбившийся вертолёт «ЮТэйр» был изготовлен в Улан-Удэ 8 лет назад

Одной из возможных причин крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае могли стать действия пилота



Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Как сообщили журналистам в ведомстве, проходит допрос персонала, обслуживавшего вертолет, сотрудников авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», свидетелей и очевидцев катастрофы. Помимо этого, сотрудники СК изымают полетные документы и образцы топлива.



Кроме того, в ведомстве добавили, что следствие проанализирует обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. В ближайшее время назначат необходимые судебные экспертизы.



Происшествие прокомментировали также и в «Роснефти». Как сообщили в компании, причиной трагедии могли стать «необъяснимые действия» экипажа вертолет, который допустил столкновение с другим Ми-8, несмотря на работающую связь и предупреждение об опасном сближении.



В авиакомпании «ЮТэйр» рассказали, что потерпевший катастрофу Ми-8 изготовили на авиационном заводе в Улан-Удэ в 2010 году. Командир экипажа родился в 1985 году и окончил Омское летное училище, у него были 5990 часов полета, 2300 из которых — в качестве командира.



Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» разбился около десяти часов утра по местному времени (6.00 мск) в 180 километрах от населенного пункта Игарка. На борту находились 18 человек, из которых 15 были пассажирами, а остальные трое — членами экипажа.



Согласно предварительным данным, с площадки вблизи нефтеперекачивающей станции №1 «Ванкор» взлетали сразу два вертолета. Первым из них был Ми-8 без пассажиров, но с внешней подвеской с грузом. Второй вертолет доставлял вахтовиков на нефтеперекачивающую станцию, он столкнулся с подвеской, после чего упал, разрушился и сгорел. Вертолет без пассажиров сбросил подвеску и совершил посадку, причем никто из членов его экипажа не пострадал.



В Красноярском крае возбудили дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Региональные следователи также передали уголовное дело в главное следственное управление СК для «наиболее полного и всестороннего расследования».



Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах Красноярского края, оба бортовых самописца с потерпевшего катастрофу Ми-8 находятся в удовлетворительном состоянии.

