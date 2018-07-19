Четвероногого друга по кличке Снежок не смогли спасти ветеринары
9 июля в Новосибирске неизвестный выстрелил, предположительно из пневматической винтовки, в домашнего кота по кличке Снежок. Хозяин животного обратился в ветеринарную клинику, однако кота спасти не удалось.
Прокуратура направила в полицию материалы проверки по факту жестокого обращения с животными. Было возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В Сибири неизвестный застрелил домашнего кота
Происшествия, Фото:
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