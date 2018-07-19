Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июля

18 Июля

Популярное

В Сибири неизвестный застрелил домашнего кота

В Сибири неизвестный застрелил домашнего кота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Четвероногого друга по кличке Снежок не смогли спасти ветеринары

9 июля в Новосибирске неизвестный выстрелил, предположительно из пневматической винтовки, в домашнего кота по кличке Снежок. Хозяин животного обратился в ветеринарную клинику, однако кота спасти не удалось.

Прокуратура направила в полицию материалы проверки по факту жестокого обращения с животными. Было возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
жестокое обращение с животными
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Сибири неизвестный застрелил домашнего кота
В Сибири неизвестный застрелил домашнего кота
Происшествия, 19.07.2018
Четвероногого друга по кличке Снежок не смогли спасти ветеринары
Забайкалец пытался пронести в колонию 5 телефонов
Забайкалец пытался пронести в колонию 5 телефонов
Происшествия, 19.07.2018
Для этого в сумке он сделал двойное дно
Братчанке назначили исправительные работы за смерть малыша
Братчанке назначили исправительные работы за смерть малыша
Происшествия, 19.07.2018
Малыш умер, получив сильные ожоги от батареи
В Сибири похитивший 2 квартиры убийца получил 17 лет колонии
Происшествия, 19.07.2018
Он также выплатит штраф в размере 100 тысяч
Житель Якутии надругался над 8-летней дочерью сожительницы
Происшествия, 19.07.2018
Во время допросов преступник отрицал свою вину
Ангарчанина осудили за незаконную рубку леса
Происшествия, 19.07.2018
Мужчина утверждал своим работникам, что рубка леса законна
Жителя Иркутской области отправили в колонию за сплошную рубку
Происшествия, 19.07.2018
Житель Ангарского городского округа признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере
В Забайкалье осудили лже-террориста
Происшествия, 19.07.2018
Нетрезвый мужчина угрожал поджечь здание полиции
Жительница Бурятии продавала наркотики в колонии
Жительница Бурятии продавала наркотики в колонии
Происшествия, 19.07.2018
Нарушительница уже была судима за аналогичное преступление
Автомеханик угнал машину клиента в Ангарске
Происшествия, 19.07.2018
Он уехал ночью в Усолье-Сибирское
В Забайкалье китаянка пыталась дать взятку полицейскому
Происшествия, 19.07.2018
Она нарушила режим пребывания, а потом пыталась откупиться
В Улан-Удэ автовору дали 7 лет колонии
В Улан-Удэ автовору дали 7 лет колонии
Происшествия, 19.07.2018
Также у него дома обнаружили боеприпасы, оружие и гранату
В Бурятии за сутки выгорел дом, гараж и забор
В Бурятии за сутки выгорел дом, гараж и забор
Происшествия, 19.07.2018
Пожары произошли в трёх районах республики
Улан-удэнцы 12 часов оставались без воды
Улан-удэнцы 12 часов оставались без воды
Происшествия, 19.07.2018
Авария произошла в Железнодорожном районе 
На Иркутской области водители разграбили фуру с тушёнкой, попавшую в ДТП
На Иркутской области водители разграбили фуру с тушёнкой, попавшую в ДТП
Происшествия, 18.07.2018
Вместо помощи, проезжавшие мимо водители поживились тушёнкой

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^