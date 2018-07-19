В Сибири неизвестный застрелил домашнего кота

Четвероногого друга по кличке Снежок не смогли спасти ветеринары



9 июля в Новосибирске неизвестный выстрелил, предположительно из пневматической винтовки, в домашнего кота по кличке Снежок. Хозяин животного обратился в ветеринарную клинику, однако кота спасти не удалось.



Прокуратура направила в полицию материалы проверки по факту жестокого обращения с животными. Было возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

