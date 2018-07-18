Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами управления Росприроднадзора по республике, на земельном участке, расположенном на территории Кабанского лесничества, неизвестные сливают бытовые отходы.
- Результаты исследования показали превышение допустимых пределов содержания в почве вредных химических веществ. Сумма причинённого окружающей среде ущерба составила 225 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 уголовного кодекса РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Лес в Бурятии неизвестные загрязняют жидкими бытовыми отходами
Происшествия, Фото:
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