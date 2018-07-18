Лес в Бурятии неизвестные загрязняют жидкими бытовыми отходами

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами управления Росприроднадзора по республике, на земельном участке, расположенном на территории Кабанского лесничества, неизвестные сливают бытовые отходы.



- Результаты исследования показали превышение допустимых пределов содержания в почве вредных химических веществ. Сумма причинённого окружающей среде ущерба составила 225 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 уголовного кодекса РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

