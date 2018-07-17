Читинский псевдоподжигатель сядет в колонию

Мужчина угрожал поджечь здание полиции
15 января пьяный мужчина, из своей квартиры позвонил в дежурную часть и сообщил о ложном поджоге. Он звонил несколько раз и грозился облить здание полиции бензином и поджечь его.
После предъявленных доказательств, в том числе запись телефонного разговора, рецидивист признал вину в полном объёме, сообщает прокуратура Забайкальского края.
Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. Мужчине запрещено менять постоянное место жительства. Приговор суда уже вступил в законную силу.
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