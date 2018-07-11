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Улан-удэнец простил поджигателей

Улан-удэнец простил поджигателей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники едва не спалили мужчине дом

В Улан-Удэ мужчина простил своих поджигателей. Он успел вовремя выбежать и потушить загоревшуюся стену.

Весной этого года два друга решили поджечь дом своего знакомого. Для этого они купили на автозаправочной станции 5 литров бензина, который залили в пластиковую бутылку. После чего, придя вдвоём к дому потерпевшего, облили бензином северную наружную стену дома и подожгли зажигалкой, отчего стена загорелась.

Однако в этот момент потерпевший, находившийся внутри дома, выбежал из него, и собственными силами потушил пожар, в связи, с чем преступные действия подсудимых не были доведены до конца.

В случае доведения своих преступных действий до конца они могли причинить потерпевшему имущественный ущерб на общую сумму 315 тысяч рублей, который является значительным ущербом.

От потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения сторон, пришёл к выводу, что ходатайство потерпевшего подлежит удовлетворению, а уголовное дело прекращению в связи с примирением подсудимых с потерпевшим. Постановление вступило в законную силу.
 
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